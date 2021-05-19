النهج الوطني: تأسيس شركة وطنية للاتصالات يوفر مردوداً مالياً كبيراً للدولة

بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الاربعاء، ان تأسيس شركة وطنية للاتصالات يوفر مردوداً مالياً كبيراً للدولة وينهي فساداً واسعاً.

وقال طمعة في بيان ورد للسومرية نيوز، "نجدد المطالبة بإنشاء شركة وطنية للاتصالات وإلزام الدولة بمنحها رخص الهاتف النقال لإنهاء احتكار الشركات المرتبطة بقوى سياسية نافذة لإدارة هذا القطاع المهم اقتصاديا وأمنيا واجتماعيًا، وتتولى الكوادر المختصة والموظفين في وزارة الاتصالات والهيئة ادارة وتشغيل هذا الشركة".

واضاف البيان، ان "المضي بهذا المشروع الوطني سيحقق كثيرا من المصالح العامة ومنها:

- يحقق إيرادات للخزينة العامة بمليارات الدولارات سنويًا واستنقاذها من الشركات المتخلفة عن التزاماتها المالية والمتلكئة في خدماتها .

- يصون الأمن المعلوماتي الوطني وينهي حالة الاختراق والنفوذ الأجنبي نتيجة دخول الشركات الأجنبية الخاصة في ادارة هذا القطاع.

- يملّك نسبة من أسهمها للمواطنين المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والقاصرين عن مباشرة العمل بعد ان تتولى الدولة دفع التزاماتهم المالية الأولية عند التأسيس فتكون أموالًا إنتاجية بعد تشغيل الشركة الوطنية تعود بالأرباح على هذه الشرائح الواسعة المحرومة وتسترد الدولة مساهمتها لهم بالتدريج من أرباحهم المستحصلة من تشغيل الشركة الوطنية.

-يحقق خدمات بجودة اعلى وكلفة أقل مما هو حاصل الان في ظل ادارة الشركات المتلكئة والمتخلفة عن تنفيذ التزاماتها القانونية .

- يحصر ملكية البنى التحتية لقطاع الاتصالات بيد الدولة العراقية التي انفقت مليارات الدولارات على تشييدها ويضمن انسجام ادارة هذا القطاع مع السياسة العامة للدولة.