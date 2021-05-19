انت الان تتابع خبر بالفيديو: تغييرات وزارية مرتقبة قد يجريها رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي التلويح بالتغييرات في وقت شخصت فيه اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة البرنامج الحكومي ملاحظات على أداء بعض الوزارات، ليكون التفكير باجراء التغييرات أمراً واقعياً وفقاً لمختصين.

ورغم أن البعض لا يجد جدوى واضحة في إجراء التغييرات الوزارية، إلا أنها قد تكون محاولة لإرضاء الشارع الملتهب وغير المقتنع بأداء عدد من الوزارات خاصة في الوزارات الخدمية، وهي ضرورة لوضع أسس العمل الوزراي الصحيح كما يراها آخرون.