غزة ضبابية في 'خرائط غوغل'... والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - منذ الاثنين الماضي يتصدر قطاع غزة المشهد الإعلامي والسياسي، مع مضي أكثر من أسبوع على الحملة الإسرائيلية التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما يواجه باحثون صعوبات في توثيق الدمار وتحديد موقع الهجمات عبر خدمة خرائط غوغل، ما طرح عددا من التساؤلات.



فقد أفاد باحثون بأن هناك صعوبة في الحصول على صور عالية الدقة لـ"إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة من الأقمار الصناعية وذلك لضبابيتها مقارنة بأماكن أخرى حول العالم تظهر بوضوح تام، وفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



كما أضاف التقرير أن استخدام صور الأقمار الصناعية أصبح عنصراً حيوياً في مراقبة الصراعات، حيث يستخدمها المحققون للتأكد من مواقع إطلاق الصواريخ والمباني المستهدفة في غزة وإسرائيل.

من جانبه، كتب الصحافي في موقع "Bellingcat" للصحافة الاستقصائية، أريك تولير، أن أحدث صور برنامج "غوغل إيرث" في غزة تعود لعام 2016، مشيراً إلى أن ليس لها أي قيمة. وأوضح أنه قام بتكبير صور لبعض المناطق الريفية في سوريا وكانت واضحة وبدقة عالية جداً، مقارنة بصور غزة.



غوغل توضح

في المقابل، قالت شركة "غوغل" إن هدفها هو تحديث الصور الملتقطة لأماكن مكتظة بالسكان بشكل منتظم، إلا أنها لم تقدم جواباً شافياً بشأن ضبابية الخرائط. في المقابل، قالت شركة "غوغل" إن هدفها هو تحديث الصور الملتقطة لأماكن مكتظة بالسكان بشكل منتظم، إلا أنها لم تقدم جواباً شافياً بشأن ضبابية الخرائط. لكنها أوضحت أن صورها تأتي من مجموعة من مقدمي الخدمات وهي تنظر في فرص لتحديث صور الأقمار الصناعية (الخاصة بها) مع توفير أخرى عالية الدقة. وأضافت، أنه ليس لديها خطط لتحديث الصور في الوقت الحالي، وفق "بي بي سي". وتعتمد منصات الخرائط العامة، مثل "غوغل إيرث" و"خرائط آبل"، على الشركات التي تمتلك أقماراً صناعية لتوفير لقطات من عدة أماكن حول العالم. كما تعتبر Maxar and Planet Labs ، من أكبر المختبرات، وتوفران الآن صوراً عالية الدقة لإسرائيل وغزة. ومع ذلك، يعتمد المحققون والصحافيون، الذين يلجأون إلى مصادر المعلومات والصور المفتوحة بشكل كبير على برنامج رسم الخرائط المجاني ولا يستطيعون في كثير من الأحيان بوصول مباشر إلى صور عالية الدقة. الصور عالية الدقة