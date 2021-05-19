مكافحة المتفجرات تضبط 5 برادات محملة بادوية مهربة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء ضبط ادوية مهربة في احدى السيطرات في بغداد.





وقال اعلام المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تم العثور على ادوية مهربة في سيطرة الشعب كانت محملة على متن (5) برادات حمل مارة بالسيطرة، وتم اكتشافها بواسطة عجلات فحص المركبات السونار ( m60 ) المتواجدة بالسيطرة وبعد الكشف الدقيق تبين انها بدون اي اوراق اصولية

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم السائقين والعجلات الى الجهات ذات العلاقة.