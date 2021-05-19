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مكافحة المتفجرات تضبط 5 برادات محملة بادوية مهربة

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاربعاء ضبط ادوية مهربة في احدى السيطرات في بغداد.

وقال اعلام المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان تم العثور على ادوية مهربة في سيطرة الشعب كانت محملة على متن (5) برادات حمل مارة بالسيطرة، وتم اكتشافها بواسطة عجلات فحص المركبات السونار ( m60 ) المتواجدة بالسيطرة وبعد الكشف الدقيق تبين انها بدون اي اوراق اصولية
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم السائقين والعجلات الى الجهات ذات العلاقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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