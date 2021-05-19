في خيمة 'بدوية'... السفير السعودي في بيروت يستقبل مفتي لبنان ووزير الداخلية (صور)

بغداد - ياسين صفوان - استقبل السفير السعودي في بيروت، وليد بخاري، مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد من دار الفتوى، ووزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في خيمة بدوية في دارته في اليرزة، وذلك في رسالة لوزير الخارجية شربل وهبه ردا على وصفه الدول الخليجية "بالبدو".

تأتي الزيارة للتضامن مع المملكة العربية السعودية، بعد التصريحات المسيئة للسعودية ودول الخليج، التي أطلقها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، خلال اطلالته في برنامج تلفزيوني على قناة "الحرة".

سياسون ورجال دين وفنانون وغيرهم من الوجوه اللبنانية البارزة، اختاروا زيارة سفير المملكة للاعتذار باسم الشعب اللبناني عن ما قالة وهبة، فيما اختار السفير استقبالهم على الطريقة "البدوية" في خيمة، وقدم لهم القهوة العربية على الحطب، وجلس الزوار على افرشة مصنوعة من وبر الابل.

وأكد المفتي، في تصريحات له بعد لقاء السفير السعودي، أن أي إساءة للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، تشكل إساءة لهم كلبنانيين، منوها بالعلاقات المتينة مع المملكة.

كما استقبل السفير السعودي أيضًا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ نعيم حسن، وغيرهم من المتضامنين مع المملكة.

بعد اللقاء أكد فهمي أن ما صدر في حق المملكة العربية السعودية هو كلام مدان ومرفوض جملة وتفصيلا.