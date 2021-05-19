شرطة بغداد تطيح بعصابة لترويج الاموال المزيفة

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز" انه بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود عصابة تقوم بعمليات نصب واحتيال عن طريق تبديل العملة الحقيقية بأخرى مزيفة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة بغداد الجديدة.

حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني والقاء القبض على العصابة وبعد التعمق بالتحقيق والبحث، تم التوصل الى أفراد العصابة حيث تم القاء القبض على المتهمين بالتعاون مع دوريات النجدة وبحوزتهم مبلغ ٢٠ الف دولار مزيف وضمنهم سيدة والتي عثر على المبلغ المزيف بحوزتها تم اصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون