الكاظمي يشدد على ضرورة تذليل العقبات لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي

بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على ضرورة تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي.

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير اجرى اليوم، زيارة الى عدد من مواقع شركات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة واسط،

واطلع على سير العمل فيها وحث العاملين على بذل اقصى الجهود من اجل زيادة الانتاح وتحسين نوعيته، كما استمع الى شكاوى ومقترحات القائمين عليها".

وبحسب البيان، اكد الكاظمي "على اهمية النهوض بالواقع الزراعي في العراق الذي شهد تراجعا كبيرا خلال العقود الماضية نتيجة الحروب والصراعات، وايضا بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد الذي حال دون ان يكون القطاع الزراعي متصدرا لبقية القطاعات بعد النفط".

وبين ان "الحكومة وفي اطار منهج الاصلاح الاقتصادي بعيد المدى الذي خططت له، تبنت دعم القطاع الخاص، وتوفير مستلزمات تطويره لاهميته في تنشيط الاقتصاد وتحقيق اهداف التنمية المستدامة"، مشددا على ضرورة "تذليل العقبات وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمار المحلي والاجنبي للعمل في جميع المجالات لاسيما في القطاع الزراعي".