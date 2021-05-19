انت الان تتابع خبر السعودية تطلق نافذة الكترونية لتسجيل بيانات الأجانب المحصنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلقت الهيئة، بحسب بيان لها، بوابة إلكترونية لتسجيل اللقاحات إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة قبل وصولهم.وقالت الهيئة، في بيانها، إن البوابة تتيح تسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيا مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.وأضافت هيئة الطيران المدني، أن الخدمة تأتي بمشاركة عدة جهات؛ تشمل وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، وشركة علم.وأوضحت الهيئة، أن البوابة من المقرر أن تسهم في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"؛ لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.وحددت الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، 7 شروط للتسجيل في البوابة؛ أبرزها الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي الى الآن (جرعتين من لقاح فايزر-بايونتك، جرعتين من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا، جرعتين من لقاح موديرنا، جرعة واحدة من لقاح جانسين.

ونوهت الهيئة، بأنه يشترط لشهادات اللقاح أن يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلاد المسافرين القادمين (وزارة الصحة او جهة صحية مخولة)، وألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوماً.

واشترطت الهيئة، إحضار الشهادة الأصلية عند المغادرة للمملكة، وإدخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة بـ 72 ساعة كحد أقصى، والإقرار بصحة المعلومات المدخلة وسيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار كرت صعود الطائرة وفي منافذ الدخول وعدم الالتزام بهذه الاشتراطات يجعله عرضه لمنع الدخول إلى المملكة والتبعات القانونية، وأخيرا لا يطلب التسجيل لمن هم أصغر من 18 عاما.