مفوضية حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز" إن المفوضية إذ تشجب وتستنكر هذه الاعتداءات فإنها تؤكد أن ما يحدث الآن في قطاع غزة ومدينة القدس هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتجاوز واضح على الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية.إن المفوضية تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري من أجل حماية الفلسطينيين ومقدساتهم وبذل الجهود لإصدار القرارات الدولية بالوقف الفوري للجرائم الإسرائيلية وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومنع الاعتداءات التي تطال المدن الفلسطينية ليلا ونهارا، والتي أسفرت عن سقوط الشهداء والجرحى وتهديم المنازل والمؤسسات المدنية في انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان وحقه في العيش والحياة.كما تدعو المفوضية الجهات العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم للحفاظ على أرواح الفلسطينيين والحرم القدسي الشريف، والضغط على الأسرة الدولية من أجل التحرك لوقف الاعتداءات ورفع المعاناة عن هذا الشعب.

وستواصل المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عملها مع نظيرتها في فلسطين ومجلس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لنصرة الشعب الفلسطيني و التحشيد لموقف موحد عبر الاليات الدولية لادانة الاعتداء الاسرائيلي الغاشم وايقاف هدر دماء الاشقاء الفلسطينيين.