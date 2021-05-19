بسبب نزاعٍ عشائري.. الكهرباء تعلن انفصال خطٍ لنقلِ الطاقة في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، عن انفصال خط الهارثة _قرنة (400 كي.في) في البصرة بسبب نزاعات عشائرية.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "منظومة الطاقة الكهربائية تعرضت يوم أمس الى انفصال خط الضغط الفائق( 400 كي في) (هارثة/قرنة) الناقل للطاقة الكهربائية عن العمل بسبب نزاع عشائري واشتباكات مسلحة أدَّت إلى سقوط البرجين المرقمين (٦٦و٦٧)،في منطقة الشافي في محافظة البصرة".

وأضاف البيان، أن "الحادث تسبب بإضعاف الارتباطات الكهربائية للمنطقة الجنوبية مع المنظومة الوطنية للضغط الفائق، فضلاً عن انخفاض مستويات الجهد(الفولتيات)بشكل كبير في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى أن "محافظات الجنوب (البصرة،ميسان،ذي قار) تعمل الآن على الخطَّين (رميلة/ناصرية 400 كي.في)و (رميلة/خور 400 كي.في) اللذين يستدعيان التزام تلك المحافظات بتقنين استهلاك الطاقة والحفاظ على المنظومة وعدم تعرض المحافظات الجنوبية الى الاطفاء التام، ريثما تكتمل أعمال صيانة الخط والبرجين المتضررين".

وأكد أن "ملاكات نقل الجنوب سارعت الى مكان الحادث لإصلاح الضرر وإعادة الخط للعمل".

وبحسب البيان، دعت وزارة الكهرباء جميع المواطنين، إلى"المحافظة على البنى التحتية والمحطات والخطوط والشبكة الكهربائية كونها ملكاً عامَّاً يعود ضرره وتخريبه على المواطنين والصالح العام".