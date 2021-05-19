انطلاق عملية تفتيش وتمشيط لمنطقة تل البتار جنوبي سامراء

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، أنطلاق عملية تفتيش وتمشيط لمنطقة تل البتار في محافظة صلاح الدين.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قيادة عمليات سامراء المقدسة من خلال لواء المغاوير وفوج طوارئ ١٣ التابع لشرطة صلاح الدين شرعت بالاشتراك قوات اللواء ٤١ في الحشد الشعبي، بعملية تفتيش وتمشيط لمنطقة تل البتار جنوبي سامراء التابعة لناحية يثرب".

وأضاف البيان، أن "العملية الامنية تضمنت تفتيش جميع المبازل والاحراش والبساتين والمستنقعات حرصا وادامة للزخم العملياتي وتأمين المنطقة وقاطنيها".