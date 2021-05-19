ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعوما بتراجع الدولار، وذلك قبيل صدور محضر آخر اجتماع سياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يسلط مزيدا من الضوء على آراء صناع السياسات بشأن التضخم.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1873.01 دولارا للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 يناير كانون الثاني عند 1874.80 دولارا في الجلسة السابقة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1872 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار إلى قاع ما يقرب من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 28.14 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

وربح البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 2906.31 دولارا، وتقدم البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1220.25 دولارا.