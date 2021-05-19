بلاسخارت: إقليم كوردستان أصبح متنوعاً على نطاقٍ واسع ومتعدد الأديان واللغات

بغداد - ياسين صفوان - أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاربعاء، أن قوة إقليم كوردستان ستكون أساساً لقوة العراق ليس فقط على النطاق المحلي بل والعالمي أيضاً، دون شك.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها ضمن مؤتمر الوحدة والدستور الذي أقيم في جامعة كوردستان بأربيل، إن "هذا الكيان الاتحادي تطلب الكثير من الوقت والتضحيات، إلا أن الحقوق في أي مكان في العالم لا تأتي بسهولة"، مشددة على أن "وحدة إقليم كوردستان هي ضمان لبقائه".

وحسب بلاسخارت أن إقليم كوردستان "أصبح متنوعاً على نطاقٍ واسع ومتعدد الأديان واللغات، وهذا ما توضح خلال الزيارة الأخيرة للبابا فرانسيس"، لافتة الى أنه "يمكننا القول أن القوة والانتعاش الكبيرين في إقليم كوردستان ينبعان من التنوع وأن اتحاد الأضداد كان أحد أسبابه الرئيسة".

واعتبرت الممثلة الأممية في العراق أن "قوة إقليم كوردستان ستكون أساساً لقوة العراق ليس فقط على النطاق المحلي بل والعالمي أيضاً دون شك"، متابعة أنه "قد يؤدي الدستور إلى إزالة الخلافات والمصاعب ويمكن أن يكون فرصة عظيمة لبناء الفخر والتقدم والثقة".

واستضاف مؤتمر (الوحدة والدستور) برعاية جامعة كوردستان - أربيل قادة أحزاب رئيسية و المؤثرة في إقليم كوردستان وقد استطلعت آراءهم حول الموضوع وما ينبغي اجراؤه قبل اقرار الدستور.

وتساءل المنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي خلال الندوة التي انعقدت على هامش المؤتمر، بالقول من "اين ناتي بالوحدة ولدينا إدارتان، وقوتان للبيشمركة، وقوتان للاسايش ولدينا ماليتان"؟، مردفا بالقول "كل شيء مقسم في كوردستان على طرفين"، في إشارة إلى الحزبين الرئيسين في الإقليم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني. أما رئيس حزب العدالة الكوردستانية (الجماعة الاسلامية سابقا) علي بابير فقد قال: يجب اولا تحقيق العدالة وبعدها ستحقق وحدة الصف، مؤكدا "بوحدة الصف يمكن صياغة دستور جيد".

وأشار إلى أن 15 عاما مرت على كتابة دستور العراق الدائم، ولغاية الان نحن بلا دستور لاننا نفكر في اطار ضيق"، مبينا ان "الانتماء الحزبي والسياسي اخذناه كمعيار ولهذا لم نستطع تحقيق العدالة".

من جانبه، قال الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، "يجب ان نتصالح مع شعبنا وبعدها ستحقق الوحدة".

سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني ابدى رأيه بالموضوع قائلا: "اعتقد المشكلة الكبيرة لنا باننا كلنا ننتقد ونبحث عن شخص بأن يكون الضحية دون أن نفكر في أنفسنا، وثانيا يجب ان نرجع الى منطق العقل.

وتابع بالقول: أقول إن الدستور ضروري لأنه عقد اجتماعي، مستطردا القول إن: المشكلة بانه لا احد منا يذهب ويتصفح اوراقه ليعرف أين الأخطاء؟

من جهته قال القيادي في الاتحاد الاسلامي الكوردستاني خليل ابراهيم: لن يتحقق الدستور ان لم يكن هناك توافق سياسي وأن نعيد ثقة الشعب بالسلطة الموجودة في الإقليم.

وأجمع قادة وممثلو الأحزاب الخمسة في الإقليم على ضرورة وحدة الصف بين القوى السياسية كافة للمضي في صياغة الدستور.