بينها تنقلات 'غير قانونية'.. مصدر يكشف كواليس ما يحدث في الصناعة

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن كواليس ما يحدث في وزارة الصناعة والمعادن بينها تنقلات وصفها بـ "غير القانونية".



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك شخصاً داخل وزارة الصناعة وبالتنسيق مع مكتب الوزير قام بتنقلات غير قانونية لمسؤولين داخل الوزارة".

وأضاف المصدر أن "هذه التنقلات التي شملت مدراء عامين ومعاونين لهم تتم مقابل ترتيبات غير قانونية"، كاشفاً عن "قرب استبدال ثلاثة مدراء عامين بنفس هذه الآلية".

وسبق أن أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قبل أشهر، أن وزارة الصناعة "تدار بنفس الأسلوب السابق"، والشركات والمناصب "ما تزال تباع وتشترى بالأموال"، مشيرة إلى عزمها استجواب وزير الصناعة، فيما دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة مكافحة الفساد إلى متابعة ما يجري في وزارة الصناعة "من شبهات فساد وفشل في عملها"، على حد قولها.