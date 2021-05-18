الصحة تتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الأسابيع المقبلة

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة ربى فلاح حسن في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "ارتفاع معدل الاصابات خلال الموقف الوبائي لليوم، اثبت اننا لا نستطيع الحكم على انحسار الفايروس او انخفاض عدد المصابين على ايام قليلة معدودة التي كانت بها الاصابات منخفضة بل يحتاج الى فترة طويلة لتقييم الوضع الوبائي".

واضافت أن "عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية خلال فترة العيد والتزاور والتجمعات بين العوائل، قد نشهد ارتفاعا بالاصابات في الاسابيع المقبلة".

وأعلنت الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4023 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 6198 حالة للشفاء، و 34 حالة وفاة بالفيروس.