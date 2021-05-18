قبل حرق جثمانها.. مصابة بكورونا تعود من الموت

وكانت السيدة "شاكونتالا جايكواد "من قرية "مدهال" قد أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، وتم نقلها إلى مستشفى باراماتي بعد تدهور حالتها، وبينما كانت الأسرة تنتظر بالخارج، فقدت “شاكونتالا” الوعي، ما دفع الأسرة إلى الاعتقاد بأنها توفيت.



وقامت عائلة جايكواد بنقل جثتها إلى المنزل وبدأوا على الفور التخطيط لحرق الجثمان وعندما كانت في النعش الذي على وشك الاشتعال، فتحت جايكواد عينيها وبدأت في البكاء، حيث استيقظت قبل حرق الجثة، وتم نقلها مجددا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

