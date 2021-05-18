راموس يرغب بوداع الميرنجي في الملعب وليس من المدرجات

ويتعافى راموس من إصابة عضلية في ساقه اليسرى تعرض لها خلال مباراة تشيلسي ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن راموس يسعى للمشاركة أمام فياريال على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ختام الليجا، فالفوز مع أي تعثر لأتلتيكو مدريد يعني تتويج الميرنجي بلقب الليجا للموسم الثاني على التوالي.



وأضافت الصحيفة، أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة لراموس بقميص ريال مدريد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول عقدٍ جديد حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال كان هذا الموسم هو الأخير لراموس، فإنه يرغب أن يكون الوداع في الملعب وليس من المدرجات.

ويستعد راموس لمبارة فياريال من خلال تكثيف التدريبات، على الرغم من قرار زيدان بمنح الفريق يومين راحة، على أمل التعافي واللحاق بالمباراة.

