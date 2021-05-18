اجتماع مرتقب حاسم بشأن العام الدراسي الحالي

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية تربية الكرخ الثانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب حاسم لهيئة الرأي بشأن العام الدراسي الحالي.



وقال مدير عام تربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "وزارة التربية لديها خططها بشأن العام الدراسي"، لافتا الى أن "المقترحات التي ترد من لجنة التربية بشأن العام الدراسي الحالي ستتم مناقشتها في اجتماع هيئة الرأي الحاسم المقرر عقده في الايام المقبلة".

وأضاف، أن "وزارة التربية تعمل على تشجيع الطلبة لمواصلة دروسهم وعدم التفكير بإنهاء العام الدراسي الحالي لأنه سيؤثر على مستواهم العلمي ويجعلهم بعيدين عن الكتابة والدروس الالكترونية"، مشيرا الى أن "الوزارة سخرت التلفزيون التربوي والقنوات الالكترونية والسوشل ميديا من أجل تلقي الطالب مناهجه الدراسي".

وتابع أن "هناك تأثيرا كبيرا لعدم وجود الدوام الحضوري إلا أن الظروف الاستثنائية الحاكمة في العراق والبلدان الاخرى، دفعت الى التعليم الالكتروني"، موضحا أن "هناك مشاكل تعاني منها وزارة التربية وهي عدم تشجيع بعض العوائل أبناءها على التواصل بالدروس الالكترونية".

وأكد أن "هناك مناطق نائية لا توجد فيها خدمات انترنت، وعوائل مستواها المعيشي محدود، ولا توجد الامكانيات لتوفير اجهزة ذكية لأبنائها"، لافتا الى أن "هناك حلولا وخطة لتجاوز هذا المعوقات".