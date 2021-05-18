انت الان تتابع خبر تفاصيل لقاء الكاظمي مع قائد شرطة الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد إلى الخليج 365، إن "قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار التقى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه وكان اللقاء يتضمن مايلي:

١/ المناقشه والمداوله حول النشاطات التي اوجزها السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار الى دولته بكشف الجرائم وهي:



أ/ كشف حادث قتل الشيخ الشهيد اورنس متعب الهذال امير قبيلة العنزه عضو البرلمان العراقي السابق هو وافراد حمايته في ناحية النخيب حيث تم القاء القبض على المجموعه الارهابيه.

ب/ كشف حادث خطف وقتل الشهيد (الملازم اول ابو بكر السامرائي) وجنود عدد اثنان من شرطة حرس الحدود والتمثيل بجثثهم على يد مجموعة ارهابيه واعترافهم بأرتكاب الحادث.

ج/ كشف حادث مقتل الشهيد العميد السعودي عوده معوض البلوي قائد حدود المنطقه الشماليه بعد الهجوم عليهم من قبل مجموعه ارهابيه حيث تم القاء القبض عليهم.



ر/ كشف حادث قتل الشهيد (ش.م علي حمدان جديع ) عن طريق وضع عبوه. لاصقه في عجلته في منطقة النخيب .

د/ كشف حادث تفجير عجله مفخخه يقودها انتحاري عربي الجنسيه على مقر الفوج الثالث لواء ٢٩ الجيش عراقي وقتل عدد من الجنود بهذا الحادث وتم القاء القبض على المجموعه الارهابيه.

ط/ كشف حادث تفجير سياره مفخخه يقودها انتحاري مصري الجنسيه على سيطرة الكسيره حيث ادى الحادث الى مقتل عدد من الجنود".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على "المحافظة على الانتصارات المتحققة، واتخاذ اقصى درجات الحيطه والحذر وعدم الغفله والاستمرار بتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقنا".