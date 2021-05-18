التجارة تعلن وصول باخرة محملة بالرز الباكستاني الى الموانئ العراقية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ، أن "باخرة محملة بـ34 الفاً و88 طنا من الرز الباكستاني، رست في الموانئ وتم تفريغ أكثر من 23 ألف طن من حمولتها لغاية الان".

وبينت أن "شحنة الرز اجتازت الفحص وتمت مناقلة كميات كبيرة منها الى جميع محافظات البلاد ضمن الخطة التسويقية التي أعدتها الشركة العامة لتجارة الحبوب".



وأشارت الوزارة إلى أن باخرة أخرى "وصلت الى مكان الادلاء في عرض البحر قريباً من المياه الاقليمية العراقية وهي محملة بـ27 طناً من الرز الباكستاني، وتم اخذ عينات منها لفحصها في مختبرات الوزارة ببغداد".

واوضحت الوزارة أن "النماذج سحبت منها يوم الجمعة الماضي بإشراف دائرة الرقابة التجارية والمالية".