اخبار العالم / اخبار العراق

تهديد المرشحين والمال السياسي في نشرة السومرية المسائية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تهديد المرشحين والمال السياسي في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = اجتماع مرتقب بين الجيش والبيشمركة بشأن المناطق المتنازعة،، والكاظمي يحصر العلاقة مع الناتو بمجالات التدريب والاستشارة.
= دعوات لتنظيم ملف المال السياسي للاحزاب قبل الانتخابات,, المفوضية تحدد موقفها من ظاهرة تهديد المرشحين.

= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين.. ومئة الف دونم من بساتين ديالى معرضة للهلاك.

= نزوح أكثر من خمسين ألف فلسطيني من قطاع غزة جراء غارات الإحتلال،، وعدد الشهداء يتجاوز المئتين.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا