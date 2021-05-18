انت الان تتابع خبر تهديد المرشحين والمال السياسي في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = اجتماع مرتقب بين الجيش والبيشمركة بشأن المناطق المتنازعة،، والكاظمي يحصر العلاقة مع الناتو بمجالات التدريب والاستشارة.
= دعوات لتنظيم ملف المال السياسي للاحزاب قبل الانتخابات,, المفوضية تحدد موقفها من ظاهرة تهديد المرشحين.
= شبح الجفاف يهدد بلاد الرافدين.. ومئة الف دونم من بساتين ديالى معرضة للهلاك.
= نزوح أكثر من خمسين ألف فلسطيني من قطاع غزة جراء غارات الإحتلال،، وعدد الشهداء يتجاوز المئتين.