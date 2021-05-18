تهديد المرشحين والمال السياسي في نشرة السومرية المسائية

= نزوح أكثر من خمسين ألف فلسطيني من قطاع غزة جراء غارات الإحتلال،، وعدد الشهداء يتجاوز المئتين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012