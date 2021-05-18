انت الان تتابع خبر نزاع عشائري مسلح في ذي قار.. الأمن يتدخل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ان نزاعا عشائريا وقع شرقي المحافظة بسبب خلافات سابقة.
وذكر المصدر لـ الخليج 365، أن "نزاعا عشائريا وقع بناحية سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، بين عشيرتي الفرطوس والعبودة واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وبين المصدر، أن "القوات الأمنية تدخل وسيطرت على الموقف دون وقوع أي إصابات بين الطرفين".
وبين المصدر، أن "القوات الأمنية تدخل وسيطرت على الموقف دون وقوع أي إصابات بين الطرفين".