نزاع عشائري مسلح في ذي قار.. الأمن يتدخل

وذكر المصدر لـ الخليج 365، أن "نزاعا عشائريا وقع بناحية سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، بين عشيرتي الفرطوس والعبودة واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وبين المصدر، أن "القوات الأمنية تدخل وسيطرت على الموقف دون وقوع أي إصابات بين الطرفين".

