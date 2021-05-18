العراق يتسلم معدات عسكرية من قوات التحالف الدولي

وقال التحالف الدولي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في قاعدة عين الاسد، قيادة عمليات الجزيرة سلمت القوات الأمنية العراقية ذخيرة وأسلحة تقدر بـ 1,407,938 دولارا من قوات التحالف "قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب ".CJTFOIRوأضاف، أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".

واشار البيان الى أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

