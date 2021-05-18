تحرير فتاة مختطفة والقبض على خاطفيها في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها جنوبي العاصمة بغداد.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان ورد إلى الخليج 365، إنه "تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من الأمن الوطني ومكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، وبعملية نوعية امتازت بحس استخباري عالي من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها".



وأشارت إلى أنهم "عصابة خطف مكونة من خمسة متهمين في حي التأميم جنوبي بغداد".

