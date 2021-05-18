انت الان تتابع خبر بنزيما يعود لتمثيل الديوك في بطولة يورو 2020 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-18 | 15:44
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ظهرت تسريبات جديدة، اليوم الثلاثاء، تشير إلى انضمام كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني لقائمة المنتخب الفرنسي لبطولة يورو 2020.
وكانت التقارير الصحافية قد أكدت بأن كريم بنزيما سوف ينضم للمنتخب الفرنسي عقب تألقه وإبداعه مع ريال مدريد وكونه من أفضل مهاجمي العالم حاليًا.
وكان بنزيما قد تم استبعاده من المنتخب الفرنسي منذ عام 2016 على خلفية أزمته مع ماتيو فالبوينا زميله بالفريق والتي وصلت للمحاكم وتم معاقبة مهاجم ريال مدريد بعدم تمثيل الديوك.
وكان بنزيما قد تم استبعاده من المنتخب الفرنسي منذ عام 2016 على خلفية أزمته مع ماتيو فالبوينا زميله بالفريق والتي وصلت للمحاكم وتم معاقبة مهاجم ريال مدريد بعدم تمثيل الديوك.
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