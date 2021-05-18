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بنزيما يعود لتمثيل الديوك في بطولة يورو 2020

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-18 | 15:44

بنزيما يعود لتمثيل الديوك في بطولة يورو 2020

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ظهرت تسريبات جديدة، اليوم الثلاثاء، تشير إلى انضمام كريم بنزيما مهاجم نادي الإسباني لقائمة المنتخب الفرنسي لبطولة يورو 2020.
وكانت التقارير الصحافية قد أكدت بأن كريم بنزيما سوف ينضم للمنتخب الفرنسي عقب تألقه وإبداعه مع ريال مدريد وكونه من أفضل مهاجمي العالم حاليًا.

وكان بنزيما قد تم استبعاده من المنتخب الفرنسي منذ عام 2016 على خلفية أزمته مع ماتيو فالبوينا زميله بالفريق والتي وصلت للمحاكم وتم معاقبة مهاجم ريال مدريد بعدم تمثيل الديوك.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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