لجنة برلمانية تحذر من خطر محدق يهدد العراق

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، ورد إلى الخليج 365، إن "التنافص الحاصل بمنسوبي دجلة والفرات أمر مقلق وينذر بصيف قليل المياه ان لم تتخذ الاجراءات الحكومية اللازمة مع دولتي المنبع للنهرين والروافد (تركيا وايران)".وأضاف، أن "البلدين ماضيان بخططهما في انشاء الخزانات والسدود التي تحفظ لهما القدرة على التعامل مع اي ظروف اروائية وزراعية مهما كانت"، موضحاً أن "الأهوار في طريقها للجفاف وقد تدفعنا الظروف ان استمرت بسبب قلة المياه الى استخدام الخزين في غير وقته لمياه الشرب والزراعة".

وشدد الشمري على "ضرورة البدء الفوري بخطوة حكومية عاجلة لمعالجة الأمر قبل تفاقمه اكثر عبر الاتصال مع دولتي المنبع لضمان حصص العراق دون تأخير".