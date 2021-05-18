كشف ملابسات حادث قتل في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الثلاثاء، ملابسات حادث قتل في منطقة العمل الشعبي بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بعد العثور على جثة أحد المواطنين داخل أحد الهياكل المهجورة في منطقة العمل الشعبي وعليه آثار ضرب وإغراق بالماء ومقيد اليدين، شرعت مفارز قسم مكافحة الاجرام (فريق العمل) ومكتب مكافحة إجرام عرفة بالتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة".



وأشارت إلى أنه "من خلال التحقيق تم التوصل الى الجناة والقبض عليهم وتم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة ٤٠٦ ق .ع".

