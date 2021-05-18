بالصورة: امرأة متوفاة تتعرض للسرقة

وقالت الصحيفة إن زوج المرأة ترك "مفطور القلب" بعد أن سرق خاتم خطوبة زوجته وخاتم زواجها، اللذين تبلغ قيمتهما معا 13500 جنيه إسترليني (حوالي 20 ألف دولار أمريكي) من جثتها في المستشفى.

وقالت شرطة إسيكس إن المرأة في الثمانينيات من عمرها وتم إدخالها إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا في هارلو بعد سقوطها عرضيا في منزلها وتوفيت بعد ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه حضر الزوج لأخذ أغراضها الشخصية لاحظ أن الخواتم مفقودة.

وأكدت الشرطة أن الخواتم كانت في يد المرأة عندما تم إدخالها إلى المستشفى ولم يتم إزالتها خلال أي علاج، داعية كل من يملك معلومات إلى الاتصال بها.