الكاظمي يبحث مع الناتو رفع مستوى قدرات العراق العسكرية

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع مساعد الامين العام لحلف شمال الأطلسي، رفع مستوى قدرات العراق العسكرية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل مساعد الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جون مانزا والوفد المرافق له، لبحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الاطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الارهاب، وفي رفع مستوى قدراته العسكرية ضمن اطر التدريب والمشورة و تطوير البنى المؤسساتية وغيرها".



واكد رئيس مجلس الوزراء "سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، واهمية ان ترتقي هذه العلاقة الى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد".