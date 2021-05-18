انت الان تتابع خبر بعد منعه من ممارسة المهنة.. قوة أمنية تعتقل 'حامد اللامي' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال الطبيب "حامد اللامي" من عيادته في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية اعتقلت الطبيب حامد اللامي بعد يوم من قرار نقابة الأطباء الصادر بحقه"، مشيراً إلى أن "عملية الاعتقال تمت من داخل عيادته في الصالحية ببغداد".
وقررت نقابة الأطباء، أمس الاثنين، منع الدكتور"حامد اللامي" من ممارسة المهنة، فيما عزت ذلك إلى عدم التزام الأخير بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية ومكافحة جائحة كورونا.
وقررت نقابة الأطباء، أمس الاثنين، منع الدكتور"حامد اللامي" من ممارسة المهنة، فيما عزت ذلك إلى عدم التزام الأخير بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية ومكافحة جائحة كورونا.