القسام تعلن عن قصف جديد على المناطق المحيطة بغزة

وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت سديروت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل رداً على استمرار العدوان".

كما أعلنت قصف "تحشدا لجنود العدو قرب "زيكيم" برشقة صاروخية".

من جانبها، أشارت ألوية "الناصر صلاح الدين" إلى أنه "في إطار معركة "سيف القدس"، وردا على اغتيال القائد في سرايا القدس، حسام أبو هربيد، واستهداف بيوت الآمنين، قصفت الألوية مغتصبة العين الثالثة ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خان يونس، برشقة صاروخية من طراز 107".



هذا وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "لا زال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء القصف الصاروخي على أشكول.

