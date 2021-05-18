اخبار العالم / اخبار العراق

برشلونة يعتزم التضحية بـ 4 لاعبين بارزين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر يعتزم التضحية بـ 4 لاعبين بارزين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-18 | 13:49

برشلونة يعتزم التضحية بـ 4 لاعبين بارزين

1,581 مشاهدة

بات فريق برشلونة مستعدا للتضحية بأربعة لاعبين بارزين في صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الرباعي سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان خرجوا من قائمة اللاعبين "المحصنين" في برشلونة.

وأشارت إلى أن بعض المقربين من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أبلغوه أن الجماهير ستنقلب عليه، إذا لم يجد حلا مع اللاعبين الكبار الذين لا يقدمون الأداء المنتظر في الملعب.


وأوضحت مصادر قريبة من لابورتا أن ليونيل ليس ضمن هذه القائمة، والرئيس سيجدد له بأي ثمن، لأنه مهم على المستوى الرياضي والتسويقي.

وقالت الصحيفة إن لابورتا سيجلس مع الرباعي لتحليل وضعه وما يحصل عليه من أموال، وسيطلب من اللاعبين خفض رواتبهم أو إيجاد حل لتسهيل رحيلهم عن النادي الكتالوني.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا