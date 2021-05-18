الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 52 ألف فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على غزة

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، جينز ليركي في تصريحات صحفية، إن "حوالي 47 ألفا من النازحين الفلسطينيين وجدوا لهم مأوى في 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة في غزة".

واضاف، أن "132 مبنى تم تدميرها بالكامل جراء غارات الطيران الإسرائيلي على القطاع، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ 316 مبنى، بينها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية".

