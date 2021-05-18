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وسائل اعلام: اخلاء برج وسط غزة بعد تهديد اسرائيلي بقصفه

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل اعلام دولية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي هدد بقصف برج "وطن" وسط مدينة غزة.
واكدت وسائل الاعلام نقلا عن مصدر أنه "يتم إخلاء البرج حاليا من السكان".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد دمر برج "الجلاء" في مدينة غزة، يوم السبت الماضي، الذي كان يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية والمحلية.


وانهار المبنى المؤلف من 11 طابقا بالكامل نتيجة لقصفه من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارا مسبقا طلب فيه من قاطني البرج إخلاءه في غضون ساعة.

وكان المبنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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