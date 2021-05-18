انت الان تتابع خبر صيف ساخن في موسكو ودرجة حرارة تقترب من الثلاثين مئوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقع علماء الطقس أن تحطم درجة الحرارة في العاصمة الروسية رقما قياسيا مُسجلة رقما قياسيا في هذا اليوم قبل اكثر من 60 عاما، وستشهد موسكو درجة حرارة تصل إلى 29 درجة فوق الصفر، وفي ضواحيها 30 درجة.

