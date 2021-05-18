انت الان تتابع خبر صيف ساخن في موسكو ودرجة حرارة تقترب من الثلاثين مئوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - توقع علماء الطقس أن تحطم درجة الحرارة في العاصمة الروسية رقما قياسيا مُسجلة رقما قياسيا في هذا اليوم قبل اكثر من 60 عاما، وستشهد موسكو درجة حرارة تصل إلى 29 درجة فوق الصفر، وفي ضواحيها 30 درجة.
وسترتفع درجة الحرارة مطلع اليوم في موسكو إلى +17، فيما تصل بعد الظهر إلى + 31، وهذا الرقم أعلى بـ 7 درحات مئوية قياسا حتى بمعيار شهر يوليو، وتحطم درجة الحرارة بالتالي الرقم القياسي المسجل في عام 1897.
وقد أعلن مركز الأرصاد الجوية الروسية بالفعل عن "المستوى البرتقالي" لخطر الطقس في العاصمة.