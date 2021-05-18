أب يترك اطفاله الثلاثة ليلا على الطريق الدولي السريع

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على ثلاثة اطفال تركهم والدهم ليلا على الطريق السريع الدولي.

واكد المصدر في حديث للسومرية نيوز، بأن "السرية الرابعة في سيطرة البطحاء غربي الناصرية استلمت ثلاثة أطفال، من سكنة قرية الحويش التابع لقضاء الرميثة في محافظة المثنى، يدّعون بأن والدهم تركهم على الطريق السريع الدولي عند الساعة التاسعة من ليل الاثنين، بسبب وجود خلاف مع والدتهم التي تسكن في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار".



وأضاف المصدر، أنه "تم تبليغ مديرية شرطة المثنى وقسم شرطة الرفاعي، ولم يتم الاستدلال على منزلي والديهم، وتم الاحتفاظ بهم وتسليمهم لمركز شرطة البطحاء صباح اليوم".