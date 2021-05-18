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اسعار الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية في بغداد والاسواق المحلية.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 148600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.


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