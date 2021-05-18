مواصلة تسجيل ارقام مرعبة.. الهند تتجاوز 25 مليون اصابة بكورونا

وتجاوز العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في الهند 25 مليون حالة، اليوم الثلاثاء، بعد رصد 263,533 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات اليومية بوباء كوفيد-19 مستوى قياسيا عند 4329 حالة.وتشير بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 25.23 مليون حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 278,719 حالة وفاة، ولا يسبقها في ذلك إلا الولايات المتحدة والبرازيل.

عالميا، تجاوزت إصابات كورونا، التي تم تسجيلها في أكثر من 210 دول ومناطق، 163.37 مليون إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 3.5 ملايين حالة وفاة.

