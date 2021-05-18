وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريحات صحفية تابعتها الخليج 365" إن اعضاء اللجنة يستعدون لعقد اجتماع مع وزارة التربية الاسبوع المقبل لمناقشة مقترح انهاء العام الدراسي 2020 ــ 2021، أو جعل الامتحانات إلكترونية لما تبقى من الفصل الثاني.

انت الان تتابع خبر التربية النيابية تقترح الاعتماد على درجات نصف السنة لانهاء العام الدراسي والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012