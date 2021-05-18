العمل تستعد لصرف رواتب المعين المتفرغ وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء، استعدادها لصرف الدفعة الثانية من الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة خلال الايام القليلة المقبلة.





وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف في تصريحات صحفية" انه تم صرف الدفعة الاولى من الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة قبل عيد الفطر والبالغة نسبتها 60 بالمئة، وسيتم صرف ما تبقى منها ضمن الدفعة الثانية التي ستطلق خلال الايام القليلة المقبلة.



وأضاف عبد اللطيف، انه “تم تقسيم عملية الصرف على دفعتين بسبب عملية التدقيق للاسماء المشمولة للمعين المتفرغ للاعوام الماضية 2016 و2017 و2018 ولكون الاعداد كثيرة ومن اجل منحها إلى مستحقيها الحقيقيين”.

وتابع، أن “الوزارة بذلت جهودا مكثفة لصرف الرواتب المتراكمة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية”، مشيرا إلى أن “عملية صرف الدفعة الاولى تمت من خلال تحويل الاموال ورفع الملفات إلى الادارة العامة لمصرفي الرافدين والرشيد.



وأوضح عبد اللطيف، أن “الهيئة تتابع اوضاع المعاقين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة والذين يناشدون الوزارة للشمول براتب المعين المتفرغ لدعمهم ماديا ومعنويا، عادا منظمات المجتمع المدني “شريكاً اساسياً بدعم ذوي الإعاقة، لاسيما أنَّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا لهذه الفئة وتسعى جاهدة لتحقيق مطالبها.

واوضح رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة أن الدائرة وسعيا منها لتحقيق الاندماج لهذه الفئة بالمجتمع، تدرس مقترحا لإنشاء ناد لمجموعة من رياضيي ذوي الاعاقة يرتبط بالهيئة، فضلا عن الاسراع بالتصويت على تعديلات قانون ذوي الاعاقة الذي مازال في الامانة العامة لمجلس الوزراء، مع شمول المستحق من ذوي الاعاقة بالحماية الاجتماعية.