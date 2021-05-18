انت الان تتابع خبر نجم توتنهام يبلغ ادارة الفريق برغبته الرحيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأمل هداف الفريق هاري كين بتحديد مستقبله قبل بطولة أوروبا الشهر المقبل.

ويرتبط كين بعقد مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى 2024 مما قد يعرقل أي خطوة محتملة من ناد آخر للحصول على خدمات اللاعب البالغ 27 عاما والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (141.42 مليون دولار).



وقالت شبكة سكاي إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على اتصال مع ممثلي كين.

وسجل كين 21 هدفا وصنع 13 حيث يتنافس على الحذاء الذهبي، وهي جائزة فاز بها مرتين سابقا، مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 22 هدفا قبل مباراتين من نهاية "البريميرليغ".

وعبر كين الشهر الماضي عن خيبة أمله لعدم فوزه بألقاب مع توتنهام رغم استمرار اللاعب البارز في نيل الجوائز الفردية.

وزادت التكهنات حول مستقبل كين بعد تراجع توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري في ديسمبر الماضي، في الترتيب بسبب سلسلة من العروض المخيبة أدت لإقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

