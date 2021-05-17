'الجواز الإلكتروني'.. الداخلية تكشف عن دراسة جديدة لإصداره

وقال مدير شؤون الجوازات اللواء أحمد عبد الستار العزاوي، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك دراسة للانتقال من الجواز الحالي إلى الجواز الإلكتروني، قدمتها المديرية وانتظرت الموقف بشأنها لكن موضوعي الموازنة والوباء عطلا الأمر".وبشأن الدول التي يسمح لحامل الجواز العراقي دخولها دون فيزا، أوضح العزاوي، أن "الموضوع يتعلق بدائرة الإقامة وليس مديرية الجوازات"، لافتاً إلى أن "هناك دولاً تتعامل بمبدأ المثل، إذ إن الدولة التي يسمح لمواطنيها بدخول العراق دون فيزا ستعامل العراق بالمثل وتسمح لمواطنيه بدخولها أيضاً دون فيزا".

وأكد أن "الجواز العراقي جيد من النواحي الامنية وحتى التفاهمات، اضافة الى أنه من الناحية الفيزيائية لا يمكن تزويره أو تحريفه، فضلاً عن أنه مطابق لمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)".



وبشأن تراجع تصنيف الجواز العراقي، لفت إلى أن "الجواز يعتمد على استقرار الدولة، وما تسبب بتراجع الجواز العراقي هي الظروف التي مر بها العراق من ويلات وحروب وآخرها الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في السابق".