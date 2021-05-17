انت الان تتابع خبر دولة مجاورة للعراق تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 14319 إصابة و286 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من مليونين و420 ألف جرعة.