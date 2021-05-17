'الجائحة لن تنتهي'.. الصحة العالمية تحذر رغم انخفاض الإصابات

وقال المدير العام للمنظمة في تصريحات صحافية، "الجائحة لن تنتهي حتى يتم التغلب عليها في كل مكان".

ودعا شركات الأدوية إلى إظهار المزيد من المرونة من أجل تسليم المزيد من الجرعات إلى البلدان الفقيرة الآن، وعدم الانتظار حتى النصف الثاني من هذا العام أو حتى عام 2022.



وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة سترسل 20 مليون جرعة إلى عدد من البلدان لمساعدتها على مكافحة الوباء.