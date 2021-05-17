انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. القضية الفلسطينية والانتخابات المقبلة أبرز عناوينها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = روحاني يدعو العراق لتفعيل دور الجامعة العربية في القضية الفلسطينية، والكاظمي يجري اتصالات مع عدة قيادات عربية لدعم القدس.
= الناتو يؤكد عدم امتلاكه قوات قتالية داخل العراق، ومساع حكومية للتزوّد بمنظومة دفاع جوي حديثة.
= الحكيم يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، ونواب يقللون من اهمية الاقتراع في ظل استمرار الفساد والسلاح المنفلت.
= لا امل في استقرار الكهرباء.. ازمة متفاقمة.. وتبريرات الوزارة تغضب العراقيين.
= الحكيم يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، ونواب يقللون من اهمية الاقتراع في ظل استمرار الفساد والسلاح المنفلت.
= لا امل في استقرار الكهرباء.. ازمة متفاقمة.. وتبريرات الوزارة تغضب العراقيين.