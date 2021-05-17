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نشرة السومرية.. القضية الفلسطينية والانتخابات المقبلة أبرز عناوينها

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بغداد - ياسين صفوان - = روحاني يدعو العراق لتفعيل دور الجامعة العربية في القضية الفلسطينية، والكاظمي يجري اتصالات مع عدة قيادات عربية لدعم القدس.
= الناتو يؤكد عدم امتلاكه قوات قتالية داخل العراق، ومساع حكومية للتزوّد بمنظومة دفاع جوي حديثة.

= الحكيم يدعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، ونواب يقللون من اهمية الاقتراع في ظل استمرار الفساد والسلاح المنفلت.


= لا امل في استقرار الكهرباء.. ازمة متفاقمة.. وتبريرات الوزارة تغضب العراقيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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