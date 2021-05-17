كربلاء.. اجتماع أمني لمراجعة نتائج التحقيق باغتيال ثلاثة نشطاء

وجاء في بيان رسمي لمكتب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ورد إلى الخليج 365، إن "الخطابي ترأس اجتماع اللجنة الامنية العليا، بحضور قائد عمليات كربلاء، وقائد شرطة كربلاء، ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة، لمتابعة ومناقشة نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب الوزني، ومراجعة لجان التحقيق السابقة في اغتيال الشهيدين فاهم الطائي وعلاء مشذوب والشهيد حميد".اكد الخطابي خلال الاجتماع، على "دعم اللجنة المشكلة بأمر رئيس مجلس الوزراء بكافة انواع الدعم واهمية التعاون مابين اللجنة المحلية والمركزية للتحقيق والوصول الى الجناة"، مشيرا الى ضرورة العمل بروح فريق العمل الواحد للاستفادة من كل القدرات والامكانيات المتوفرة للاطاحة بالمجرمين".

ولفت الى "اهمية توفير قيادة العمليات الحماية الكافية للناشطين وكذلك التعاون بين اللجنة المشكلة وعائلة الشهيد والناشطين لتوفير مزيدا من المعلومات التي تساعد اللجنة بسرعة الوصول الى الجناة، مؤكدا على اللجنة المشكلة وقيادة العمليات وقيادة الشرطة، بضرورة اطلاع ذوي الشهيد والرأي العام على التقدم في مجريات التحقيق من دون الاضرار وأفشاء اي معلومات قد تسبب ضررا او ابطاء الوصول الى النتائج".

