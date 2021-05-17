تأكيد من الناتو: لا قوات قتالية لدينا داخل العراق

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، اللفتنانت جنرال مايكل لوليسجارد، لبحث عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق، والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة".وقدم قائد بعثة الناتو الجديد، بحسب البيان، "إيجازا عن عمل البعثة ومهامها المحددة، مؤكدا عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، وإنما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب".

من جانبه أكد الأعرجي، أن "القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية، مشيرا إلى أن التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال".

