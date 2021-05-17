توضيح من الداخلية بشأن المستحقات المترتبة على العلاوات والترقيات

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "زج اسم مفاصل الوزارة على أنها هي السبب بعدم صرف المستحقات المالية، هو اجحاف للجهود التي نبذلها من أجل انصاف العاملين في الوزارة".

واضاف، ان "منح تلك المستحقات من أولويات الجهات المختصة بالوزارة"، مشيرا الى ان "الوزارة تسعى لمنح المستحقات المالية للعاملين، وجهودها متواصلة لمنح هذه الحقوق".