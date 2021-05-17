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بالصور: الاستخبارات العسكرية تضبط مقذوفات مختلفة في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن ضبط مقذوفات مختلفة في الكرمة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة من ضبط ٣٧ مقذوف مختلف في قضاء الكرمة بالانبار".

 

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار".


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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