اجواء لاهبة خلال الايام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس في العراق

وذكرت الهيئة في تقريرها اليومي والذي تابعته الخليج 365، ان "طقس ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس سيكون صحوا في عموم مناطق البلاد مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة".

واضافت ان "درجات الحرارة في العاصمة بغداد ستسجل يوم غد 43 ورترتفع تدريجيا مع نهاية الاسبوع ، فيما تسجل محافظات البصرة وميسان وذي قار درجة الحرارة الاعلى عند 47 درجة".

