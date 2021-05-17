انت الان تتابع خبر اجواء لاهبة خلال الايام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة في عموم البلاد.
وذكرت الهيئة في تقريرها اليومي والذي تابعته الخليج 365، ان "طقس ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس سيكون صحوا في عموم مناطق البلاد مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة".
واضافت ان "درجات الحرارة في العاصمة بغداد ستسجل يوم غد 43 ورترتفع تدريجيا مع نهاية الاسبوع ، فيما تسجل محافظات البصرة وميسان وذي قار درجة الحرارة الاعلى عند 47 درجة".
واضافت ان "درجات الحرارة في العاصمة بغداد ستسجل يوم غد 43 ورترتفع تدريجيا مع نهاية الاسبوع ، فيما تسجل محافظات البصرة وميسان وذي قار درجة الحرارة الاعلى عند 47 درجة".